Çocuklarının ‘cinsiyeti’ konusunda davalık olan anne-babaya ortak velayet verildi

ABD’nin Teksas eyaletindeki mahkemenin hakimi, erkek olarak dünyaya gelen ancak kendisini kız çocuğu olarak tanımlayan çocuklarının cinsiyeti konusunda fikir ayrılığına düşerek mahkemelik olan anne-babaya ortak velayet verdi.

Fotoğraf: SaveJames

Dava sürecinde anne Anne Georgulas ‘James’ adlı dokuz yaşındaki çocuğun kendisini kız olarak tanımladığını ve adının Luna olmasını istediğini belirterek buna hakkı olduğunu savundu. Georgulas’ın bu tavrına karşı çıkan eski kocası Jeffrey Younger ise “Oğlumu kendisini kız çocuğu gibi tanımlaması için zorluyor” dedi. Younger, Georgulas’ın çocuğu zorlayarak istismar ettiğini savundu.

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Daha önceki mahkeme kararı uyarınca çocuğun velayetinin anneye verildiğini göz önünde bulunduran hakim Kim Cooks, çocuğun psikolojik ve fiziksel sorunlarıyla hem annenin hem de babanın ilgilenmesi gerektiğinin altını çizerek bu kararı bozdu ve ortak velayet kararı aldı.

Cooks, bu kararı alırken çocuğun annesi veya babası tarafından istismar edildiği, zorlandığına dair kanıt olmadığını vurguladı.

Baba Younger, kendisine ve çocuğuna destek sağlamak amacıyla ‘Save James’ adlı bir site açmıştı.