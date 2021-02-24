Çocuklarını kaldıkları motelde bırakıp çalışmaya gitti diye tutuklanan kadına destek yağdı: 165 bin dolar toplandı

ABD’nin Ohio eyaletinde yaşayan bir kadın, çalışmaya giderken iki çocuğunu yalnız bırakıp onları tehlikeye attığı gerekçesiyle tutuklandı. Kadın için başlatılan kampanyaya destek yağdı. Dün sabah itibarıyla rakam 165 bin dolara (1.18 milyon lira) ulaştı.

Fotoğraf: Trumbull bölgesi polisi

Çocuklarını tek başına büyüten 24 yaşındaki Shaina Bell, 10 ve üç yaşlarındaki iki kızını kaldıkları motelin odasında bırakıp işe gitti. Pizza zinciri Little Caesars’ta çalışan Bell, 11 Şubat’ta işyerinde tutuklandı. Bir gün sonra çocukları tehlikeye attığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Bell’i, çocukların babasının ihbar ettiği belirtildi.

Kaldıkları yerde saat başında onları kontrol edecek birinin olduğunu belirten Bell şunları söyledi: “İşim, kaldığımız yerden bir sokak ötede. Büyük kızım kardeşine bakabileceğini söyledi. Bakacak kimse yok. Evimiz olsa bir yakınım gelip kalabilir ama motel odasında imkansız. Mecbur kaldım. Başımı dik tutmak, onlara bakmak için çalışmak zorundayım.”

Yaşananlar nedeniyle çok üzüldüğünü, günlerce ağladığını söyleyen Bell’in tutuklandığı haber olunca sosyal medyada destek yağdı. Annesi Dannielle Hosey, GoFundMe’de onun için bir sayfa açtı. Bell ve çocukların yaşayabilecekleri bir eve sahip olmaları için başlatılan kampanyaya bağış yağdı.

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Hosey, bilgilendirme notuna, “Çok çalışıyor ve çocuklarına çok düşkün” yazdığı sayfa aracılığıyla toplanan miktar dün 165 bin dolara ulaştı.