Çocuklarına işkence yapan adam ‘öldürmeye teşebbüs’ten tutuklandı

Mardin’de dört çocuğunu 10 gün boyunca aç bırakan baba, ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün yazılı açıklamasına göre Suriye uyruklu S.S. adlı kadın, 2005’te kendi ülkesinde ilk evliliğini yaptı.

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S.S., iç savaşta eşinin ölmesinin ardından dört çocuğuyla birlikte Mardin’e geldi. Kadın burada M. Elşibli isimli erkekle ikinci evliliğini yaptı. S.S.’nin bu evlilikten de iki çocuğu oldu.

S.S.’nin anlatımına göre kadının Almanya’daki babasının karşı çıkmasına rağmen gerçekleşen evliliğin ilk yılında bir sorun olmadı.

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Ancak M. Elşibli’nin tavırları, M. adlı çocuğu doğduktan sonra değişti. İddiaya göre adam, üvey çocuklarını aç bıraktı, vücutlarını ıslatarak dövdü, ayrıca yine vücutlarında sigara söndürdü. İşkence bu şekilde devam ederken, eşinin dövdüğü kadın müdürlüğe başvurdu.

‘Yemin ettiğim için yemek vermedim’

Müdürlüğün açıklamasında şu bilgilere yer verildi: “S.S.; eşinin çocuklarına iki-üç günde bir tabak yemek ve günde bir tas su ayırdığını, bunun haricinde çocuklara yemek ve su vermeyeceği yönünde kendisinden yemin etmesini istediğini ve kendisinin de yemin ettiğini, yemin ettiği için çocuklara gün içerisinde yemek ve su vermediğini ifade etmiştir. S.S. ayrıca; eşinin kök ailesi ile görüşmesine müsaade etmediğini, eşi ile babasının arasının iyi olmadığını, bu durumun eşinin çocuklara karşı tutumunu olumsuz etkilediğini, eşinin kendisine de fiziksel şiddet uyguladığını, neredeyse her gün başına poşet geçirerek kendisinin vücudunun çeşitli yerlerine vurduğunu, son gebeliğinde eşinin kendisinin kolunu kırdığını, bu olayın hastaneye intikal ettiğini, ancak kendisinin eşinden şikayetçi olmayarak doktorlara düştüğünü söylediğini ifade etmiştir.”

İşkence izleri

Açıklama göre iki çocuk başvuru yapılmadan hastaneye yatırıldı, iki çocuk da devlet tarafından hastaneye kaldırıldı.

Açıklamada, çocukların sağlık durumlarına dair şunlar kaydedildi: “Yatışı gerçekleşen çocuklardan H.’nin Mardin’de özel bir hastanede yoğun bakım servisinde olduğu, doktoru görüşmede H.’nin durumunun hastaneye yatışının yapıldığında mevcut durumuna göre daha iyi olduğu ancak hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer çocuk Ş.’nin ise belinde kırıklar olduğu, mama ile beslendiği ve üç gün gözetim altına tutulacağı, şu an Mardin Devlet Hastahanesi servisinde takibinin yapıldığı, L. ve H.’nin tetkik sonuçlarından sonra ilaç tedavisine başlandığı ve hastaneden taburcu olduktan sonra Musa Cihaner Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’ne misafir olarak yerleştirileceği belirtilmiştir.”

İşkenceci eşine çocukları vermek istiyor!

Anne S.S. ve hastanede olmayan iki çocuğu, 24 Haziran’da kadın konukevine yerleştirildi.

Açıklamada, annenin yanında bulunan iki çocuğunun vücutlarının çeşitli yerlerinde sigara söndürme izlerinin olduğu, annenin çocuklarına karşı ilgisiz olduğu, hastanede tedavi olan çocuklarının durumu hakkında bilgi talep etmediği, eşi cezaevinden çıktıktan sonra çocukları ona bırakarak Almanya’da yaşayan ailesinin yanına gideceğini ifade ettiği belirtildi.

Müdürlük, çocuklar için acil koruma talep ettiklerini bildirdi.