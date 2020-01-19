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Yaramazlara biraz batar!

Çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı 183’ten 23 bine çıktı; kızamık beş kat arttı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) verilerine göre, çeşitli gerekçelerle çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı yedi yılda 183’ten 23 bine çıktı. 2019 yılının ilk dokuz ayında kızamık vakaları önceki yılın aynı dönemine kıyasla 5.2 kat artarak 2 bin 666’ya ulaştı.

Fotoğraf: Reuters

Gazete Duvar’dan Müzeyyen Yüce’nin haberine göre TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal, aşı reddinde iki grubun etkili olduğunu belirterek, “Biri dini gruplar, ‘günah’ sebebiyle, diğeri aşının güvenli olduğuna yönelik soru işaretleri olan post modernler” dedi.

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‘Veriler uyuşmuyor’

TTB Başkanı Sinan Adıyaman ise Sağlık Bakanlığı’nın bulaşıcı hastalıklara ilişkin ‘sorun yok’ açıklamaları ile Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kızamık hastalığına ilişkin verilerinin uyuşmadığını belirtti.

Adıyaman şöyle konuştu: “Türkiye’de 2017 yılı itibariyle toplam kızamık vakalarının sayısı 69’dan 2018 yılında 510’a, 2019 yılının ilk dokuz ayında da önceki yılın aynı dönemine kıyasla maalesef 5.2 kat artarak, 2 bin 666’ya ulaştı. Ayrıca laboratuvarda doğrulanmış kızamıklı hasta sayısı 2017 yılında 69 iken 2018’in ilk dokuz ayında 510’a yükseldi. Türkiye’de herhangi bir müdahalede bulunulmadığında daha da büyüyebilecek olan bir kızamık salgını mevcuttur. Sağlık Bakanlığı’nı daha fazla zaman kaybetmeden, muhataplarını da bilgilendirerek, gereğini yapmaya davet ediyoruz.”

Yılda 2.7 milyon çocuk

Fotoğraf: Reuters

DSÖ verilerine göre aşı ile önlenebilir boğmaca, difteri, tetanos, kızamık, çocuk felci, verem nedeniyle çocuk ölümlerinin sayısı 1989’da 5 milyon dolayındayken, bugün bu altı hastalıktan ölüm yılda 100 bin civarında.

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DSÖ’ye göre 2013 ve 2015 yıllarındaki kızamık salgınında hastalananların çoğu aşısız çocuklar olurken, kızamık aşısı yapılmadığında yılda 2.7 milyon çocuğun kızamık komplikasyonları nedeniyle öleceğini öngörülüyor.

TTB Başkanı Adıyaman, aşı konusunda hukuki bir boşluk da olduğunu ifade ederek, “Ebeveynin yararını oluşturmak için çocuğun nesneleştirilmesine neden olan aşı reddi tercihine, çocuğun üstün yararı gözetilerek karar verilmelidir” dedi.

Türkiye’de aşı oranlarında yaşanan düşüşün bir sebebinin de ‘okul çağında yaşanan kırılmalar’ olduğunu kaydeden Dr. Ünal ise “Ya okuldaki prosedürler nedeniyle bir aksama yaşanıyor ya da aileler okul döneminde yapılan aşıları reddediyor” dedi.

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