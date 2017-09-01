Çocukların Kurban Bayramı’yla ‘imtihanı’…

Kurban Bayramı’nın ilk gününde yine birçok kentte açık alanda kurban kesimi yapılırken, çocuklar da bu anlara şahit oldu. (Fotoğraf: DHA)
Yaramazlara biraz batar!
Kurban Bayramı’nın ilk gününde yine birçok kentte açık alanda kurban kesimi yapılırken, çocuklar da bu anlara şahit oldu. (Fotoğraf: DHA)
Bakanlar Kurulu kararıyla 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinin ilk yedi gününde meydana gelen trafik kazalarında en az 70 kişi hayatını kaybetti.
MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Meral Akşener’in kuracağı partiye katılmak için MHP’den istifa edenlerin sayısının ‘şişirildiğini’ savundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada ‘PKK’nın taşeronluğuna soyunmakla’ suçladığı kişilere seslendi: “Bir tükürük kadar canınız var.”
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Antalya’da iki Alman vatandaşının gözaltına alınmasına ‘kararlı bir tepki’ vermeleri gerektiğini söyledi.
Muğla’nın Milas ilçesi Akbük mevkiinde çıkan yangında sekiz hektarlık (yaklaşık beş futbol sahası büyüklüğünde) ormanlık alan küle döndü.