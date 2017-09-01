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Çocukların Kurban Bayramı’yla ‘imtihanı’…

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Kurban Bayramı’nın ilk gününde yine birçok kentte açık alanda kurban kesimi yapılırken, çocuklar da bu anlara şahit oldu. (Fotoğraf: DHA)

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