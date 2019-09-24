Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çocukların kavgasına büyükler karıştı: İki yaralı, yedi gözaltı

Gaziantep’te, komşu iki ailenin çocukları arasında çıkan tartışma, büyüklerin de katılması ile taş, sopa ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. İki kişi yaralandı; yedi kişi gözaltına alındı. 

Fotoğraf: DHA

Barış Mahallesi’nde, aynı sokakta oturan ailelerin çocukları oyun oynadıkları sırada başlayan tartışma sonucunda aileler ‘karakolluk’ oldu.

Reklam

Mahallelinin ihbarı üzerine, ‘kavga mahalli’ne polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastanede müdahale edilen yaralılar taburcu edildi.  

Mahalleye giden çevik kuvvet polisleri geniş güvenlik önlemi alırken, ekipler kavgaya karıştığını belirlediği isimleri gözaltına aldı.

Bir mahalleli şunları anlattı: “Çocuklardan dolayı kavga başladı. Herkes silah sıkmaya başladı. Yıllardır burada komşular iki çocuk için bu kadar olmaması lazım. Sallamalarla, sopalarla millet birbirine girdi.”

Reklam

SON HABERLER

Çavuşoğlu’ndan Rum mevkidaşına: Federasyon mu, konfederasyon mu?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ‘federasyonda anlaşma’ önerisine, “Rum lider (Nicos) Anastasiadis geçen yıl bir ‘Federasyon’, bir ‘Konfederasyon’ dedi. Önce neyi müzakere edeceğimize karar vermemiz lazım” diye cevap verdi.

Prof. Bor: Gastroentoroloji kongresi Türk dizileri sayesinde İstanbul’da düzenlendi

Sindirim sistemi hastalıklarındaki son gelişmeler ve tedavi yöntemlerinin konuşulduğu Dünya Gastroenteroloji Kongresi’ne (WCOG) bu yıl İstanbul ev sahipliği yaptı. Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, kongrenin İstanbul’da düzenlenmesinde Türk dizilerinin etken olduğunu belirterek, “Dernek sekreterinin annesi, Türk dizisi hayranı çıktı” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...