Çocukların kavgasına aileleri de karıştı: Üç yaralı

Adıyaman’da, çocuklar arasında çıkan kavgaya büyükler de karıştı. Üç kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavgayı polis, biber gazı sıkarak sonlandırdı.

Fotoğraf: DHA

Yeni Sanayi Mahallesi’nde yaşayan çocuklar arasında geceyarısı henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Ailelerin de karışmasıyla büyüyen kavgada taraflar birbirlerine taş ve sopayla saldırdı.

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Komşuların ihbar üzerine giden polisin biber gazı kullanarak sonlandırabildiği kavgada yaralanan Bayram Akyüz, Musa Akyüz ve Nevruz Akyüz, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kavgaya karışan üç kişi ise gözaltına alındı.