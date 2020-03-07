Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çocukların en çok merak ettiği şeyler: Neden çoğu insan acımasız? Hayvanlar neden konuşmuyor? İlk bal yiyen kişi kim?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), iki ayda bir yayınlanan ‘Eğitim ya da Eğitim’ dergisinde çocukların, “En çok neyi merak ediyorsun” sorusu yöneltildi. Derginin ‘merak’ konusuna ayrılan ikinci sayısında yöneltilen soruya çocuklardan ilginç yanıtlar geldi:

Fotoğraf: DHA

“İnsanların ismi nereden geliyor? 

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İlk at süren kişi kim? 

İlk bal yiyen kişi kim?

Uçlu kalemi kim buldu? 

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Ben küçükken nasıl biriydim?

Domino taşları neden yapılıyor?

İlk tohumu kim buldu, hayvanların adını kim buldu?

Acaba dünyaya nasıl ve ne yaparak katkıda bulunabilirim? 

Acaba görme engelliler gibi anne ve babamı görememek nasıl bir şey? 

Gelecekte dünya nasıl olacak?

Neden çoğu insan acımasız?

Arabalar nasıl yapılıyor?

Hayvanlar canlı olduğu halde neden konuşmuyor?

Çözüm önerilerinin tartışıldığı, dünyanın eğitim gündeminin takip edildiği bir platform olarak hizmet veren dergi okulların öğretmen odalarının yanı sıra, kitap ve dergi satış noktalarında da bulunuyor.

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