Çocukların çizimleri dosyada: İstismardan yargılanan anne-babaya tahliye

Antalya’da çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan anne ve baba tahliye edildi.

Fotoğraf: Gülnaz Bingöl / csgorselarsiv.org

Çocukların babaannesi G.S., geçen yılın haziran ayında Balıkesir’de savcılığa giderek, o dönem 6 ve 9 yaşındaki iki torununun cinsel istismara uğradığını iddia etti.

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G.S., eski gelini Merve A., yeni eşi Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanında yaşayan ağabey ve kız kardeşin ifadesini Çocuk İzlem Merkezi’nde aldı.

İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen çocuklardan biri, annesinin Rahmi A.’yla evlendiğini ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu öne sürdü.

‘Çok acı çektirdiler’

Çocukların yaptığı resimlerden biri

Çocuk, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile F., A. ve M.’nin istismarda bulunduğunu belirtti. Çocuk, annesi, babası ve dayısından şikayetçi oldu.

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Çocuk, ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini, anneannesi ve dayısının dövdüğünü ifade etti.

Çocuğun ağabeyi de anneannesinin evindeyken yedi-sekiz ay boyunca oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. Çocuk, üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.’nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu dile getirdi.

Ağabey ve kız kardeşi, yaşadıklarını deftere de çizdi. Resimler de soruşturma dosyasına girdi.

Anne ‘Yalan’ dedi

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya tutuklu anne ve üvey baba, video konferans yöntemiyle katıldı. ‘Suça sürüklenen çocuk’ sıfatıyla tutuksuz yargılanan dayı ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Anne Merve A., ifadesinde şunları söyledi: “Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum.”

Rahmi A., “Çocuklara biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu aşamada tahliyemi ve beraatımı istiyorum” ifadesini kullandı.

Mahkeme, tutuklu sanıkların yurt dışına çıkış yasağı şartı getirilerek, adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Avukattan tepki

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Türkiye Hukuk Koordinatörü avukat Gülşah Ekin Taş, duruşma sonrası şunları söyledi: “Biz bugün çok heyecanlı, umutlu geldik fakat bugünkü yargılamanın sonunda sözde öz anne ve üvey babaya tahliye kararı çıktı. Tahliye kararı hukuka hiçbir şekilde uygun değildir. Bu çocukların ölmesi mi gerekiyor adaletin doğru olması için? Biz bu çocukların arkasından yas mı tutacağız? Bu çocukların sonuna kadar söz veriyoruz davalarının takipçisi olacağız. ‘Adalet mülkün temelidir’ yazısını hepimiz bugün gerçekleştirmeyi düşünüyorduk fakat olmadı. İnşallah bir sonraki celse umutluyuz ki adil bir karar çıksın.”