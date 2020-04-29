‘Çocukları virüsten korumak’ amacıyla plaja çamaşır suyu içeren karışım döktüler; çevreciler ayağa kalktı

İspanya’da, bir yerel yönetim, altı hafta sonra pazar günü sokağa çıkma izni verilen çocukları ‘virüsten korumak amacıyla’ sahile dezenfekte etmek amacıyla çamaşır suyu içeren karışım döktü. Çevreciler ayağa kalktı. Özür dilendi.

Fotoğraf: favpng.com

Cadiz kenti yakınlarındaki yerleşim birim Zahara de Los Atunos’un 2 kilometre uzunluğundaki plajına, cumartesi günü traktörle spreyleme yöntemiyle solüsyon sıkıldı.

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Çevrecller, bunun büyük zararı olduğunu açıklayarak yerel yönetimi topa tuttu. Cadiz’deki çevre örgütünün başkanı María Dolores Iglesias, “Gidip gözlerimle gördüm. Felaket bir durum. Canlıları yok etmişler” dedi.

Plajın göçmen kuşların uğrak ve yuvalama noktası olduğunu anımsatan Iglesias, “Sanırım virüsün plajda değil insanlarda yaşadığını unutmuşlar. Yaptıkları delilik” ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimden Agustín Conejo hata yaptıklarını kabul ederek, “En iyi niyetimizle çocuklarımızı korumak istedik. Hataydı, özür dileriz” dedi.

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Yerel yönetim hakkında inceleme başlatılması planlanıyor.

İspanya’da, Covid-19 nedeniyle 24 bin 275 kişi hayatını kaybetti.