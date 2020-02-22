Çocukları ‘savaş oyunu yardımı’ bahanesiyle taciz edip cinsel içerikli fotoğraflarını isteyen adam tutuklandı

Aralarında beş yaşından küçük çocukların da bulunduğu çok sayıda çocuğu, internet üzerinden taciz etttiği ve çocukların cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını elde ettiği belirlenen şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Pendik’teki evine yapılan operasyonla yakalanan Mücahit K. adlı şüpheli hakkındaki bilginin, ABD’den geldikten sonra haberdar olan polisin harekete geçtiği belirtildi. Şüphelinin ayrıca ‘medyumluk’ adı altında dolandırıcılık yaptığı da belirlendi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçen ABD merkezli NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi), WhatsApp uygulaması üzerinden cinsel içerikli çocuk fotoğrafları paylaşan bir numara hakkında İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne belge gönderdi. Emniyet ekipleri, gelen belge üzerine çalışma başlattı. Numarayı teknik takibe alan siber polisi, şüphelinin kimliğini belirledi. İsminin Mücahit K. (29) olduğu tespit edilen şüpheli , Pendik’teki evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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Şüphelinin taciz ettiği çocuklar arasında beş yaşından küçükler de var

Mücahit K.’nın cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemelerde popüler bir online ‘savaş oyunu’ üzerinden küçük yaştaki çocuklarla yaptığı cinsel içerikli konuşmalar bulundu. Şüphelinin çocuklardan cinsel içerikli fotoğraf ve görüntüler istediği ve bu görüntüleri çekmeleri için yönlendirdiği tespit edildi.

Mücahit K.’nın savaş oyunu üzerinden konuştuğu küçük yaştaki çocuklara, oyunda kullandıkları profillerini güçlendirecek oyun malzemeleri gönderdiği ve bunun karşılığında cinsel içerikli görüntüler istediği öğrenildi.

Şüphelinin bilgisayar, cep telefonu ve hafıza kartı gibi dijital ortamlarında yapılan incelemelerde beş yaşından küçük çocukların da aralarında bulunduğu çeşitli cinsel içerikli çocuk fotoğrafı ve videosu ele geçirildi. Mücahit K.’nın dijital ortamda bulundurduğu bu görüntüleri farklı kişilerden topladığı ve farklı kişilere gönderdiği belirlendi.

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Büyü yazıp muska gönderiyormuş

Öte yandan emniyet ekiplerince Mücahit K.’nın evinde yapılan aramalarda çok sayıda ‘muska’ ele geçirilirken, şüphelinin WhatsApp üzerinden ‘medyumluk’ adı altında insanları dolandırdığı ortaya çıktı. Mücahit K.’nın cep telefonunda yapılan incelemelerde WhatsApp üzerinden bir çok kişiyle büyü ve medyumluk hakkında görüşmeler yaptığı belirlendi.

Mücahit K.’nın WhatsApp görüşmelerinde ‘aşk bağlama’ büyüleri yaptığı ve görüştüğü kişilere kargo yolu ile muska ve tüy gönderdiği bunun karşılığında 200 lira aldığı tespit edildi. Mücahit K. emniyette verdiği ifadesinde, büyü ve medyumluk üzerinden para kazandığını bildirdi. Şüphelinin 13 yaşından beri evden sadece askerlik için çıktığı bunun dışında evinden hiç çıkmadığını ve ihtiyacı olan malzemeleri internet üzerinden temin ettiği de öğrenildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mücahit K. , çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.