Çocukları istismara uğrayan aile: Olay doğru ama şikayetçi değiliz

Diyarbakır’da altı yaşındaki kız çocuğunu istismar etmek suçundan yargılanan 39 yaşındaki erkeğe 15 yıl hapis cezası verildi. Çocuğun anne-babası “Olay doğru ama şikayetçi değiliz” dedi.

Kayapınar ilçesinde 19 Aralık 2016’da 39 yaşındaki M.A.B.’nin, altı yaşındaki kız çocuğu L.D.’yi yaşadığı kulübeye götürüp istismarda bulunduğu öne sürüldü.

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Çocuğun sesini duyup olay yerine giden annenin şikayeti sonrası adam tutuklandı, ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘çocuğu hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 29 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstinaf kararı bozdu

Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonucunda sanığa Mart 2017’de 14 yıl hapis cezası verdi. Ceza, ‘sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri’ nedeniyle indirimle 11 yıl sekiz aya düşürüldü.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Remzi Atalay ile sanık avukatı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yaptı. Davayı değerlendiren 17’nci Ceza Dairesi, 31 Mayıs 2017 tarihinde yerel mahkemenin kararını bozdu.

Sanığın, çocuğun cinsel istismarı eylemini zorla veya tehditle işlediğinin kabulü halinde, daha yüksek ceza gerektiren kanun maddesinin uygulanmasının zorunlu olduğunu belirten mahkeme, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçunun zorla veya hile kullanılarak işlendiğinin belirtilmesine rağmen cinsel istismar eyleminde bu konuda artırım maddesinin uygulanmadığını kaydetti.

Sanığa ceza verilirken eylemin zorla veya tehditle işlenip işlenmediğinin tartışılmadığı belirtilen kararda, bu nedenle hükmün bozulduğu belirtildi.

‘Husumet oluştu, iftira attılar’

Karar bozulunca dava yerel mahkemede ikinci kez görüldü.

Duruşmada savunma yapan sanık, şunları söyledi: “Böyle bir suçun ağırlığını ve toplum tarafından nasıl karşılanacağını biliyorum. Yıllarca cezaevinden kaldığımdan dolayı bu suçun cezasını bilirim. Bundan dolayı da işlemem. Dokuz yıl çocuklarımdan uzak kaldım. Çocuklara karşı sevgim vardır. Ben böyle bir suçu işleyecek biri değilim. Ben de iki kız babasıyım. Kaçak elektrik yüzünden mağdurun ailesiyle aramızda husumet oluştu. Bana iftirada bulundular.”

Aile şikayetçi olmadı

Çocuk L.D. mahkemedeki ifadesinde, başından geçenleri anlatırken çocuğun anne ve babasının da ifadelerine başvuruldu. Mahkemede dinlenen baba S.D. ve anne Z.D., olayın doğru olduğunu ancak sanıktan şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Avukatları vazgeçmemiş

Mahkeme bu sefer sanığa suçun zorla ve tehditle işlendiğini belirterek 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmedildi.

Kararda, suçun tek delilinin mağdur ve annesinin ifadeleri olduğunu belirtilerek şunlar kaydedildi: “Çelişkili olmayan ifadelere göre fiilin rızaya dayanmaksızın, doğrudan doğruya sanığın uyguladığı cebirle gerçekleştiği şüphesizdir. Kaldı ki; altı yaşında bir çocuğun, başka birisinin cebri olmadan kendi rızası ile böyle bir fiilin mağduru olduğunu kabul edebilmek mümkün değildir. Mağdurun anne ve babası şikayetten vazgeçmişseler de; mağdur avukatı Abdullah Zeytun’un şikayetten vazgeçmeyi kabul etmemesi ve duruşmaları takip edeceklerini beyan etmesi doğrultusunda, mağdurun sıfatı katılan olarak mahkememizce kabul edilmiştir.”