Çocuklara cinsel istismar iddiasıyla yargılanan bakkala 31 yıl hapis

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kendisine ait bakkal dükkanında yaşları dört ile 15 arasında değişen sekiz çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan H.K. (40), 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

İlçede bakkallık yapan H.K.’nın çağırdığı çocuklara çikolata ve şeker vererek cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Çocuklardan birinin, durumu anlattığı ailesinin polise başvurması üzerine H.K., 13 Mart günü gözaltına alındı.

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Soruşturma kapsamında sekiz çocuğun ailesi H.K.’dan şikayetçi oldu. Tutuklanan H.K. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘kişi hürriyetini yoksun kılma’ ve ‘müstehcenlik’ suçlarından dava açıldı.

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada, H.K. suçlamaları kabul etmedi.

Yedi çocuğa yönelik suçlamadan beraat

Mahkeme heyeti, H.K.’nın yedi çocuğa karşı suçlamalarla ilgili kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi. Bir çocuğa karşı ise ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘kişi hürriyetini yoksun kılma’ ve ‘müstehcenlik’ suçlarından toplam 31 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Mahkeme heyetinin, gerekçeli kararında, sanığın cep telefonunda, Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nce çocuk pornografisi ve bir çocuğa istismarın yer aldığı görüntüler ile çocuk seks hikayesi araması yapıldığının tespit edildiği kaydedildi.

H.K.’nın raporu kabul etmeyerek görüntü ve videoların telefonuna yanlışlıkla indiğini söylediği anlatılan gerekçeli kararda, sanığın savunmasına itibar edilemeyeceği ifade edildi.

Mahkeme heyeti, sanığın duruşmalarda mahkemeye yardımcı olmayan tutum ve davranışları ile hapis cezasının ıslah edici özelliğinin dikkate alınarak cezada indirim uygulamadığını belirtti.