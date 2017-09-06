Çocuklar kimlere emanet: Servisçi kavgasındaki bir kişi ‘istismar’dan sabıkalı

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İstanbul’un Ümraniye ilçesinde dün bir okulun bahçesinde bir kişinin öldüğü servisçi çatışmasına katılanlardan birinin ‘çocuğun cinsel istismarı’ndan sabıkası bulunduğu ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre çatışmada ölen Cüneyt Elik’in ‘kasten yaralama’ suçundan emniyyette üç kaydı bulunuyordu.

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Kavgaya karışanlardan başka bir kişinin sabıkası ise daha da tedirgin edici çıktı. Şu an aranan dört kişiden birinin, ‘çocuğun cinsel istismarı’ndan emniyette kaydı bulunuyor.

Öte yandan çatışmayla ilgili sekiz kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki ve aranan isimlerin de farklı suçlardan kayıtları olduğu tespit edildi.

Bu kişilerden Kerem Beyazıt’ın uyuşturucudan iki kaydının bulunduğu tespit edildi.

Dünkü çatışmanın okullara servis taşımacılığıyla ilgili taraflar arasında geçen yılki tartışmaya dayandığı öğrenildi.