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Yaramazlara biraz batar!

‘Ayşe öğretmen’ için AYM’ye çağrı: Deran’ı ağlatmayalım!

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Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), “Çocuklar ölmesin” dedikten sonra hapis cezası verilen öğretmen Ayşe Çelik hakkında tedbir kararı alması için imza kampanyası başlatıldı.

Çelik ve kızı Deran

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’daki sözleri nedeniyle, ‘Ayşe öğretmen’ diye anılan Çelik hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’ iddiasıyla dava açılmıştı. Çelik’e verilen bir yıl üç ay hapis cezası 2 Ekim 2017’de onanmıştı.

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Çelik, bebeğine hayatının ilk altı ayında evinde anne sütü verebilmek için infaz erteleme istemişti. Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, infazının ertelenmesi savcılığa başvuru yapmıştı. Başvuru üzerine Çelik’in cezasının infazı 20 Nisan 2018 tarihine ertelenmişti.

Süre dolmak üzere. Eğer durumda değişiklik olmazsa Çelik ve altı aylık kızı Deran hapse girecek. Bunun engelleyebilecek tek yol ise AYM’nin alacağı bir karar.

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‘Deran’ı ağlatmayalım’

Change.org adlı sitede, Çelik ve Deran’ın hapse girmemesi için AYM’nin karar alması talebiyle imza kampanyası başlatıldı.

Kampanya metninde, AYM’ye yapılan başvuruya halen yanıt verilmediği belirtilerek, hapse girecek Çelik ve bebeği için “Şu anda bunu durdurabilecek tek güç Anayasa Mahkemesi’nin verebileceği tedbir kararı” dendi.

Kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gitmeden AYMden dönmesi gerektiği belirtilen metinde “Bunun için el ele verelim: Deran bebek ve anası Ayşe öğretmeni ağlatmayalım” ifadeleri kullanıldı.

Yeni başlatılan kampanyaya şimdiye dek binlerce kişi destek verdi.

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