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Çocuklar ezilme tehlikesi yaşadı: Yurttaşlar ‘hücum’ edince 1,5 tonluk künefe 20 dakikada bitti

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Hatay’da 1,5 ton ağırlığında, 78 metre uzunluğundaki künefe 20 dakikada tükendi, yurttaşlar izdiham yarattı.

Fotoğraflar: DHA

Büyükşehir belediyesi, kentin Türkiye’ye katılmasının 78’inci yıldönümü nedeniyle dev boyutlarda bir künefe hazırladı.

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Künefe, vali ve belediye başkanının üzerine şerbet dökmesinin ardından yurttaşlara ikram edildi.

DHA’nın haberine göre çok sayıda yurttaş, ellerindeki tabaklarla izdihama neden oldu. Bazı kişiler künefeyi tabaklarına alırken, bazıları da dağıtımı beklemeden elleriyle tezgah başında yedi.

Bazı çocukların izdiham nedeniyle ezilme tehlikesi yaşadığı bildirildi.

Künefenin yapımında 600 kilo tel kadayıf, 450 kilo toz şeker, 300 kilo peynir ve 200 kilo tereyağı kullanıldığı öğrenildi.


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