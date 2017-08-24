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‘Çocuklar duymasın’: Beykoz’da belediyeye ait hafriyat kamyonu yalıya daldı 

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İstanbul’da hafriyat kamyonlarının karıştığı kazalara bir yenisi eklendi.

Beykoz’da kontrolden çıkan belediyeye ait hafriyat kamyonu, üç araca çarptıktan sonra Ahmet Mithat Efendi yalısına çarparak durabildi.

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Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre kilitli parke taşı yüklü hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kamyon önce karşı yönden gelen üç araca ve karpuz tezgâhına, ardından da kaldırımdaki dubaları ezerek Ahmet Mithat Efendi yalısına çarptı.

Yaralı kamyon sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

‘Şans eseri kurtulduk’

Hafriyat kamyonunun çarptığı dolmuşta bulunan dört yolcu şans eseri yara almadan kurutulurken, dolmuş kullanılmaz hale geldi.

Görgü tanıkları kamyon şoförünün seyir halindeyken kalp krizi geçirdiğini öne sürdü.

Dolmuş şoförü ise sürücünün yola bakmadan üzerine geldiğini belirterek, “Yolcular dolmuşun diğer kısmına kaçtı, şans eseri kurtulduk” dedi.

‘Çocuklar Duymasın’da savunulmuştu

Komedi dizisi ‘Çocuklar Duymasın’ın 23 Temmuz’da yayınlanan bölümünde Tamer Karadağlı’nın canlandırdığı Haluk karakteri, hafriyat kamyonlarını “O hafriyat kamyonları olmadan kentsel dönüşüm nasıl olacak? İnşaat sektörü ne olacak?” diyerek savunmuştu.

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ise dizinin yapımcısı Birol Güven ve yayıncısı Kanal D’ye ‘hafriyat kamyonu cinayetleri’ni hatırlatarak  “30 insanın katili hafriyat kamyonlarına kurulan bu güzellemeler için ailelere bir özrünüz olacak mı, empati yaptınız mı?” diye sormuştu.

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