Çocuklar 40 gün sonra ilk kez sokağa çıktı: Eve dönmek istemediler

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 4 Nisan’dan beri sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş altındakilerden, 0-14 yaş arası çocuklara bugün dört saatliğine izin verildi.

Fotoğraflar: DHA

11:00-15:00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklar çoğunlukla park ve bahçelerde zaman geçirdi. Sürenin dolmasının ardından çocuklar eve dönmek istemedi, polis bazı noktalarda anons yaparak parkları boşalttı.

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İstanbul’un Kadıköy ilçesinde en çok tercih edilen yerlerden biri Kalamış Parkı oldu. Beylikdüzü’nde ise yaşam vadisi alanı çocuklarla doldu. Ümraniye’de de belediye çocuklara pamuk şeker, balon ve patlamış mısır dağıttı.

’45-50 yaşındakiler yerine biz dışarıda olmalıydık’

Yenibosna’da ailelerin çocuklarını götürdüğü alanlardan biri olan Kuleli Parkı’nda vakit geçiren 13 yaşındaki Görkem Akar şunları söyledi: “Burada bu kadar insanın olması çok saçma. Yüzlerce çocuk var. Yüzlerden fazla veli var. Bence bu kadar insanın burada olması doğru değil. Bir kişi virüs olsa burada mesela çok fazla kişi hastanelerde bekleyecek. Dışarıda 45-50 yaşındakiler dolaşıyor. Bence onlar yerine biz olmalıydık”.

Ankara’da da çocuklar kurallar gereği yürüyüş mesafesindeki parklara giderek vakit geçirdi.

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Bursa’da dışarı çıkan çocuklar, aileleriyle sahil ve parklara gitti. Sahilde kumla oynayan altı yaşındaki Asya Özer, “Denizi özlemiştim. Şimdi denize bakıyorum, iznin tadını çıkarıyorum” dedi.

Çanakkale Belediyesi ise uzun süredir evden çıkamayan çocukları sevindirmek için şehrin çeşitli noktalarında balon dağıttı.

İzmir’de denize girdiler

İzmir’in Çeşme ilçesinde bazı çocuklar dışarı çıkma iznini denizde değerlendirdi. çocuklardan bazıları, 32 dereceyi bulan sıcakta anne ve babaları ile birlikte Ilıca Plajı’nda denize girdi.

Adana’da da 30 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıkta bazı çocuklar tehlikeye rağmen su kanallarına girerek serinlemeye çalıştı.

Yaşıtları parkta oynarken mendil sattılar

Ancak çoğu çocuk parklarda oynarken bazıları da trafik ışıklarında mendil satmak zorunda bırakıldı. Beyoğlu Karaağaç Caddesi üzerinde iki kuzeniyle mendil satan dokuz yaşındaki H.T. şunları söyledi: “Bugün dışarıya çıkmak serbest. Biz de burada mendil satıyoruz, ekmek parası kazanıyoruz. Biz de burada çalışıp ondan sonra parka gideceğiz.”

15-20 yaş grubuna da 15 Mayıs Cuma günü 11.00- 15.00 saatlerinde dışarı çıkma izni verilecek.