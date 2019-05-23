Çocuklar 114 ülkede ikinci kez küresel greve çıkıyor!

Liderlerden iklim değişikliğine karşı harekete geçmesini talep eden gençler, yarın 114 ülkede, 1.400 şehir ve kasabada ikinci defa iklim grevine çıkıyor.

Fotoğraf: Reuters

15 Mart 2019’daki ilk küresel iklim grevinde 1.4 milyon çocuk okula gitmeyip iklim eylemi çağrısında bulunmuştu. 24 Mayıs’ta katılımın daha fazla olacağı ifade ediliyor. Fridays for Future’un (İklim İçin Okul Grevi) açıkladığı verilere göre, iklim grevine en fazla şehir ve kasabayla katılan ülkeler Almanya (215), ABD (159), Birleşik Krallık (141) ve İsveç (116).

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Okul grevleri Türkiye’de de 15 Mart’tan beri düzenli olarak yapılıyor. Türkiye’de çocuklar 24 Mayıs Cuma günü iklim eylemi için okulu kırıp karar vericilerden hemen harekete geçmelerini talep edecek.

Fridays for Future isimli Greta Thunberg’in başlattığı iklim grevi Türkiye’de de 15 farklı noktada yapılacak.

May 24th.

Global strike for the climate.

Activism works. So act.

Join us!



Find or register your local strike on https://t.co/TNBxafQoQL and follow Fridaysforfuture on Instagram for updates.

Please share this information.#fridaysforfuture #climatestrike #SchoolStrike4Climate pic.twitter.com/TMWcLCmpMs Reklam May 18, 2019

Bu cuma günü gerçekleşecek toplu grevden önce, aralarında Greta Thunberg’in de bulunduğu bir grup genç aktivistin bir sonraki küresel iklim grevi ve eylem haftasının, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres başkanlığında 23 Eylül 2019’de toplanacak BM İklim Eylemi Zirvesi’nin hemen öncesinde, 20 Eylül’de yapılması için çağrıda bulunması bekleniyor. BM Genel Sekreteri Guterres dünya liderlerinin gençlerin çağrılarına yanıt verecek somut eylem planları ile zirveye katılmaları gerektiğini ifade etmişti.

Türkiye’de okul grevleri 15 Mart 2019’da başlamıştı. O tarihten beri İstanbul başta olmak üzere birçok farklı şehirde genç aktivistler, enerji politikalarının değişmesini, sera gazı emisyonlarının acil önlemler ile azaltılmasını ve Paris Anlaşması’nın ortaya koyduğu 1,5 C derece hedefi için ülkelerin hemen şimdi harekete geçmesini talep ediyor.

24 Mayıs’ta genç aktivistler, Adıyaman, Ankara, Antalya, Ayvalık, Bodrum, Çıralı, Dalyan, İzmir, İstanbul, Malatya ve Samsun’da iklim krizinin aciliyetine dikkat çekecekler. Anketlere göre, Türkiye’de iklim değişikliğinden endişeli eden sadece çocuklar değil. Türkiye’de her dört kişiden üçü iklim değişikliğinden endişeli, nüfusun yüzde 83’ü temiz enerji dönüşümü talep ediyor. Her 10 kişiden altısı ise etkilerin şu anda ülkemizde hissedildiğini ifade ediyor.

Grevler Avrupa seçimlerinin gündemini değiştiriyor!

Yaklaşık bir yıldır okullarda yapılan iklim grevlerinin en etkili olduğu yerlerin başında Avrupa Birliği geliyor. Genç aktivistler iklim değişikliğini bu hafta sonu 28 üye ülkenin tamamında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçim gündeminin merkezine taşımayı başardı ve iklim değişikliği güçlü adayların münazaralarında tartışıldı.

AB seçimlerinde seçmen katılım oranı, ve özellikle genç seçmen katılımı, genellikle ulusal seçimlere göre daha düşük gerçekleşiyor. 2014 yılında, 18-24 yaş arası seçmen katılımı yüzde 28 oranında gerçekleşti. Greta Thunberg ve diğer genç iklim aktivistlerinin mesajlarını tekrarlayan Avrupalı genç sosyal medya fenomenleri, gençlere “iklim değişikliğini umursuyorsanız gidip oy verin” çağrısı yapıyor.

İklim eylemi talep eden sadece gençler değil. Anketlere göre, bazı büyük AB ülkelerinde nüfusun dörtte üçü politikacıların iklim değişikliğine karşı harekete geçmelerini istiyor.

Bu cuma günü gerçekleştirilecek iklim grev ve eylemleri için şimdilik bildirilen sayılara göre Almanya’da 215, Birleşik Krallık’ta 141, Fransa’da 59, İtalya’da 90, İspanya’da 60 ve Polonya’da 12 noktada on binlerce aktivist iklim için okulu kıracak.

Youth for Climate Belçika ise gençlerden oluşan delegasyonları Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel’deki iklim eylemine katılmaya davet etti.