‘Çocukla evlilik’ fetvacısı Yıldız, Hollanda’da da ‘yıldız’ oldu: Orada da etkinmiş

Hollanda’nın gazetesi NRC, Avrupa merkezli Milli Görüş Teşkilatı’nın Türk gençleri radikal görüşlere sahip vaizlerin eğitimine tabi tuttuğunu yazarken radikal vaizlere örnek olarak çocuklarla evlenilmesine cevaz veren Nurettin Yıldız’ı gösterdi.

Türkiye’nin ‘gençlerin dinini ve dilini unutmaması için’ haftasonu okulları açma girişimi Hollanda’da geçen hafta tartışma yaratmış, Hollanda Meclisi bunu kaygı verici bulduğunu açıklamıştı.

Reklam

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın NRC gazetesinden aktardığı habere göre, 2013 yılından bu yana Hollanda’daki gençler, Türkiye’ye götürülerek orada eğitiliyor.

NRC, Türkiye kökenli cami organizasyonu Milli Görüş’ün, her yaz onlarca Türkiye kökenli çocuğu İstanbul’da radikal görüşlere sahip vaizler tarafından yönetilen yaz kamplarına götürdüğünü öne sürüyor. Yol ve diğer masraflar çocukların aileleri tarafından karşılanıyor. Bu kamplardan biri, Nurettin Yıldız’a ait Sosyal Doku Vakfı’nın İstanbul’daki merkezinde gerçekleştiriliyor.

Reklam

Lahey, Schiedam, Rotterdam ve Deventer kentlerinde Milli Görüş’e bağlı gençlik örgütlerinin, Nurettin Yıldız’a ait görüşleri yaymak için çalışmalar yaptığı da haberde belirtiliyor.

NRC, Milli Görüş bünyesinde dersler veren Abdullah Öztürk’ün de, istihbarat belgelerine göre, Suriye’deki cihatçı gruplar için eleman topladığını iddia ediyor. Gazetenin habere kaynak gösterdiği istihbarat raporlarında, ‘Öztürk’ün aşırılık yanlıları ile temas kurduğu ve derslerine katılan gençlerden bazılarının kısa süre sonra Suriye’ye gittiği’ vurgulanıyor.

Gazeteye göre, Hollanda Türk toplumundaki radikalleşme, istihbarat için kör bir nokta. Faslı gençler arasındaki radikalleşmeyi yakın takibe alan polis ve istihbarat, Türkiye kökenli gençler konusunda yeterince bilgiye sahip değil.

Nurettin Yıldız böyle anlatıldı

Gazete, Nurettin Yıldız’ın kadına şiddeti savunan bir kişi olduğu hatırlatmasını yaptı. Haberde, Nurettin Yıldız’ın, cihatçı silahlı grup Ahrar el – Şam ile bağları olduğunu iddia ederek, Suriye’deki El Kaide lideri Abdullah Al Muhaysini için “Bütün Müslümanların desteğini hak ediyor” dediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönettiği organizasyonlarla da sıkı işbirliği içinde olan Yıldız’ın ‘6 yaşındaki bir kız çocuğu ile evlenilebileceği ve Allah’ın erkeklere karılarını dövme izni verdiği’ yönündeki vaazlarının ortaya çıkması üzerine, Erdoğan’ın kendisine mesafe koyduğu da anlatıldı.

Cumhurbaşkanı, bu ifadelerle ilgili “Bizim dinimizde bu tür vaazlara yer yok” açıklamasında bulunmuştu.