Çocuk ve gençlik kitapları üç yılda üç kat arttı

Çocuk ve gençlik kitaplarının sayısı son üç yılda üç kart arttı.

AA’nın edindiği bilgiye göre çocuk ve kitap yayınları için yapılan ISBN başvuruları son altı yılda düzenli olarak arttı.

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2013’te 3 bin 236, 2014’te 3 bin 791, 2015’te de 4 bin 78 olan çocuk ve gençlik kitabı sayıları, 2016’da 6 bin 832’ye, 2017’de 9 bin 931 ve bu yılın ilk 10 aylık döneminde 8 bin 19 oldu.

Böylece son altı yılda bakanlığın ISBN verdiği çocuk ve gençlik kitaplarının toplam sayısı 35 bin 887 oldu.

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Bazı çocuk ve gençlik kitapları için ISBN ve bandrol alma zorunluluğu ise bulunmuyor. Yukarıdaki rakamlara bu kitaplar dahil değil.