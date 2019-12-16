Çocuk ve gençlere ücretsiz sanat eğitimi için: Gala Modern’de 2 milyon 435 bin liralık gelir elde edildi

İstanbul Modern’in çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz eğitim program ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla düzenlenen Gala Modern’de 2 milyon 435 bin lira katkılık gelir elde edildi.

Has Yün İplik Fabrikası’nda 14 Aralık Cumartesi günü düzenlenen gecede Türkiye ve dünyadan 11 sanatçının yapıtları destek yarışında yer aldı.

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’10 yılda 102 sanatçı, 116 yapıt bağışladı’

10’uncu yılını kutlayan Gala Modern’in genç sanatseverlerin yetişmesine katkıda bulunduğunu dile getiren İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı şöyle konuştu: “İlk günkü heyecan ve kararlılıkla sürdürdüğümüz Gala Modern, tüm dünyadan sanatçı ve davetlilerin destekleriyle uluslararası bir kimlik kazandı. O günden bugüne, müze çatısı altında eğitim ve atölyelere katılan çocuk ve gençlerimiz artık sanatsever birer yetişkin oldu. Gala Modern sayesinde yılda 50 bin, 10 yılda 553 bin çocuk ve gencimiz 1000’in üzerinde eğitim programına katıldı. Gala Modern Destek Yarışı’na 10 yılda Türkiye ve dünyadan 102 sanatçı, 116 yapıt bağışladı.”

İstanbul Modern’in koleksiyonunda çalışmaları bulunan Manuel Çıtak, Ahmet Elhan, Selma Gürbüz, Nilbar Güreş, Ahmet Doğu İpek, Gülsün Karamustafa, Alicja Kwade, Onur Mansız, Hans Op De Beeck, Jorinde Voigt, Jérôme Zonder’in bağışladıkları yapıtlar ‘Gala Modern Destek Yarışı’nda yer aldı.

Sunuculuğunu Yekta Kopan’ın yaptığı destek etkinliği kapsamında müzenin eğitim projelerine 2 milyon 435 bin lira katkı sağlandı.