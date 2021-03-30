Çocuk vakalar artıyor: Son üç haftada servisler doldu

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Ayper Somer, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatan çocuk sayısının, peşi sıra kalp rahatsızlığının arttığına dikkat çekti.

Fotoğraf: DHA

DHA’ya konuşan Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmunoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Somer, virüsün Britanya varyantının dokuz yaş altı çocukları etkilediğini ifade etti.

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Profesör, iki-üç haftadır çocuk vakalarda çok belirgin bir artış gözlemlendiğini belirterek üç aydır Covid-19 servisine hasta yatırmadığını, ayakta tedavi uygulandığını, çocukların hafif geçirdiğini dile getirdi.

Daha beş aylık…

Prof. Dr. Ayper Somer şöyle devam etti: “Şu son iki hafta içerisinde Covid-19 servisini yeniden açtık ve şu anda servisim doldu. Aynı şekilde Türkiye’nin her yerinden benzer haberleri alıyoruz. Bir de yaş küçüldü. 10-13 yaşlarında vakalarımız olurdu; şimdi yatan hastalarımızın yarısı 9 yaş altında. En küçüğü beş-beş buçuk aylık ve üstelik orta-ağır şiddette geçiren bir bebeğimiz bile var.

Salgın sonrasına dikkat

Geçen seneki pandemi döneminde Covid-19 sonrası Mis-C tablosu ortaya çıktı çocuklarda. Erişkinlerde olduğu gibi kalbi tutan bir virüs. Özellikle miyokardit (kalp kası iltihabı) başta olmak üzere, kardiyak sorunlar yaratıyor. Çarpıntı ve ateş şikayetiyle gelen birçok çocuk hastamız var. Miyokardit olasılığına karşı yakın takip gerekiyor. Yoğun bakım izlemleri gerekebiliyor çocuklarda. Covid-19 sonrası dönemde miyokardit vakalarında artış olabilir diye düşünüyorum.”

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Veriler doğruluyor

Profesör, beş ülkeden gelen verilerin de 0-9 yaş arası grubun yüksek risk altında olduğunu doğruladığını belirterek, “Bu veriler 0-9 yaş grubunun giderek daha fazla enfekte olmaya ve ağır geçirmeye başladığını gösteriyor” dedi.

Prof. Dr. Somer, çocukların virüsten etkinlenme nedeninin kesin olarak açıklanamadığı ancak bağışıklık sürecinin tam gelişmemesiyle ilgisinin bulunabileceğini ifade etti.