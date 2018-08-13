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Yaramazlara biraz batar!

Çocuk tacizi suçundan aranan şüpheli başka çocuğu tacizden tutuklandı

 

Tekirdağ’da çocuk tacizi suçlamasıyla aranan erkek, yine çocuk tacizi suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandı.

AA’nın haberine göre Çerkezköy’de yaşayan bir aile, altı yaşındaki kızlarının apartmandaki asansöre yöneldiği sırada bir erkeğin tacizine uğradığı şikayetiyle polise gitti.

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İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyip şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli N.Ö. çalıştığı inşaatta gözaltına aldı.

N.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘cinsel istismar’ suçlamasıyla tutuklandı.

Şüphelinin, 11 yaşındaki bir başka kız çocuğuna da taciz ettiği iddiasıyla arandığı öğrenildi.

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