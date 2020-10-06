Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çocuk sahibi olmayı teşvik etmek amacıyla ‘pandemi bebek fonu’ dağıtacaklar

Salgın sürecinde çoğu çiftin maddi sıkıntı yaşaması, işinden olması nedeniyle bebek planını ertelemesi, Singapur’da devlet yönetimini harekete geçirdi. Bebek sahibi olmayı teşvik etmek için zaten destek verilen ülkede salgın dönemine özel, daha yüksek tutarda fon sağlanacak.

Fotoğraf: Unsplash

Dünyanın en düşük doğum oranına sahip ülkelerinden biri Singapur’da, hükümetin verilerine göre 2018 yılında sekiz yılın en düşük doğum oranı (yüzde 1.14) kayda geçmişti.

Reklam

Salgın sürecinde doğum oranının daha da düşmesinden endişe duyan hükümet, normalde azami 10 bin Singapur doları (57 bin 237 lira) olan teşvikten farklı, özel bir fon verileceğini duyurdu.

Başbakan Yardımcısı Heng Swee Keat, “Birçok çiftin salgında çocuk sahibi olma planlarını rafa kaldırdığı yönünde bilgi alıyoruz. Bu nedenle kendilerini daha güvende hissedip bebek sahibi olmaları için salgına özel teşvik vereceğiz” dedi.

Heng Swee Keat, teşvik fonunun ayrıntılarını birkaç gün içinde açıklayacaklarını söyledi.

Reklam

SON HABERLER

Gucci’nin erkek elbisesi karşısında erkekler neden ‘dehşete kapıldı’

İtalyan lüks markası Gucci’nin erkekler için yaptığı elbise sosyal medyanın en çok konuşulan meselelerinden biri oldu. Özellikle erkeklerin sert tepksinin nedenini toplumsal cinsiyet alanında çalışan akademisyenlere sorduk. Sabancı Üniversitesi’nden Cenk Özbay “Kendi erkekliğinden farklı, babasından, dedesinden gördüğünden farklı bir cinsiyet kimliği ya da performansı ile karşılaşınca, erkekliğinin ve onun temsil ettiği tüm iktidar olanaklarının mesela cinsiyet eşitsizliğinin veya aile hegemonyasının kırılacağını düşünüp, dehşete kapılıp tepki gösteriyorlar” diyor

Beyaz Saray’a dönen Trump: Korkmayın

Corona virüsü tedavisi görmek için üç gün hastanede kaldıktan sonra Beyaz Saray’a dönen ABD Başkan Donald Trump, ABD’lilere ‘dışarı çıkmalarını’ ve Covid-19’dan korkmamalarını söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...