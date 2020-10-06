Çocuk sahibi olmayı teşvik etmek amacıyla ‘pandemi bebek fonu’ dağıtacaklar

Salgın sürecinde çoğu çiftin maddi sıkıntı yaşaması, işinden olması nedeniyle bebek planını ertelemesi, Singapur’da devlet yönetimini harekete geçirdi. Bebek sahibi olmayı teşvik etmek için zaten destek verilen ülkede salgın dönemine özel, daha yüksek tutarda fon sağlanacak.

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Dünyanın en düşük doğum oranına sahip ülkelerinden biri Singapur’da, hükümetin verilerine göre 2018 yılında sekiz yılın en düşük doğum oranı (yüzde 1.14) kayda geçmişti.

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Salgın sürecinde doğum oranının daha da düşmesinden endişe duyan hükümet, normalde azami 10 bin Singapur doları (57 bin 237 lira) olan teşvikten farklı, özel bir fon verileceğini duyurdu.

Başbakan Yardımcısı Heng Swee Keat, “Birçok çiftin salgında çocuk sahibi olma planlarını rafa kaldırdığı yönünde bilgi alıyoruz. Bu nedenle kendilerini daha güvende hissedip bebek sahibi olmaları için salgına özel teşvik vereceğiz” dedi.

Heng Swee Keat, teşvik fonunun ayrıntılarını birkaç gün içinde açıklayacaklarını söyledi.