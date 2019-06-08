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Yaramazlara biraz batar!

Çocuk parkındaki oyuncakları yaktılar

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki bir çocuk parkında çocukların oynadığı plastik oyun araçları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi.

Fotoğraf: DHA

Kirazlıyalı Mahallesi’nde bu sabah, kısa süre önce bakımdan geçirilerek yenilenen Nasrettin Hoca Çocuk Parkı’ndaki plastik oyun araçlarının yandığını gören mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında, oyun araçları kullanılamaz hale geldi.

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Kirazlıyalı Mahallesi Muhtarı Ahmet Mızrak, “Çocuk parkı bir süre önce yenilenmişti. Magandalar tarafından benzin dökülüp yakılmış. Çocukların oyun alanlarını ellerinden alıyorlar” dedi.

Polis, oyun araçlarını ateşe veren kişi ya da kişileri arıyor.

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