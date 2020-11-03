Çocuk parkına depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek’in adı verilecek

Bartın’da, bir çocuk parkına İzmir’deki depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan üç yaşındaki Elif Perinçek’in adı verilecek.

Fotoğraf: AA

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki, Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Dereli Perinçek ile üç çocuğu cuma günü (30 Ekim) meydana gelen depremden bir gün sonra enkazdan çıkarılmış, yedi yaşındaki oğlu Umut Perinçek hayatını kaybetmiş, enkaz altındaki Elif dün sabah kurtarılmıştı.

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Fotoğraf: İBB

AA’nın haberine göre belediye başkanı Mustafa Karaman, Kozcağız beldesi Sahil Caddesi’nde iki ay önce yapımı tamamlanan çocuk parkına Elif Perinçek’in adının verileceğini açıkladı.

Depremden 65 saat sonra minik Elif’in enkazdan çıkarılmasının herkesi duygulandırdığını ifade eden Karaman şunları söyledi: “Biz de bundan etkilenerek Elif yavrumuzun ismini çocuk parkımıza vereceğiz. Cuma günü yapacağımız meclis toplantısında kararı alacağız. Hepimizin çocukları, torunları var. Etkilenmemek mümkün değil.”