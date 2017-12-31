Çocuk kliniğinde cinsiyetçi uygulama: Sünnet olan çocuklara ‘erkek tescil belgesi’

Antalya’da bir çocuk sağlığı kliniğinde sünnet olan çocuklara ‘erkek tescil belgesi’ veriliyor.

Uygulama ‘Antalya Çocuk Cerrahi’ kliniğinin internet sitesindeki açıklamada, “Bizim toplumumuz dışında birçok toplumun anlamadığı erkeklik tescil belgesi…” diye tanımlanıyor.

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Çocukların yüzde 95’i belgeyi aldı

Op.Dr. Muzaffer Zorlu’nun açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

“Bizim kültürümüzde sünnet hem dinî hem de geleneksel bir görev olarak görülmektedir. Toplumumuzda sünnet çocuklarda bir statü olarak görülür. Sünnet olan çocuğa ‘Erkekliğe ilk adım attı, tam erkek oldu’ denir.

Sünnet olmuş ağlamayan çocuklara erkeklik tescil belgesi vermekteyiz. Dr Muzaffer Zorlu tarafından sünnet olan çocukların, % 95’i erkeklik tescil belgesini almaya hak kazanmaktadır.”