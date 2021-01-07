Çocuk kaçırıp böbreklerini satmakla tehdit ederek 8 bin dolar fidye istediler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, Boğaziçi Üniversitesi’ne, 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP aday adayı olan, Prof. Dr. Melih Bulu öğrencilerle bir araya geldi fakat hiçbir soruya somut bir yanıt vermedi.