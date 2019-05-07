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Yaramazlara biraz batar!

Çocuk istismarından ceza alan muhtarın mazbatası iptal edildi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 31 Mart yerel seçiminde tekrar aday olup kazanan Karakurt Mahallesi’nin muhtarı Yaşar Topbaş, ‘sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ndan yargılandığı davada verilen dört yıl iki ay hapis cezası onanınca mazbatası iptal edildi.

Mahkemede ifade veren şikayetçi D.D., restoranda çalışırken, Topbaş’ın kendisini mutfakta zorla öpmeye çalıştığını söylemiş, tutuksuz yargılanan Topbaş ise D.D.’nin iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürüp suçlamaları kabul etmemişti.

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31 Mart seçimlerinde tekrar muhtar adayı olan Topbaş, kazanarak mazbatasını almıştı.

Yerel mahkemenin Topbaş’a verdiği hapis cezası, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’nce seçimden sonra onanınca kesinleşti.

İlçe seçim kurulu tarafından mazbatası iptal edilen Topbaş, hakkındaki dört yıl iki ay hapis cezası nedeniyle güvenlik güçlerince aranmaya başladı.

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Mazbata ise Topbaş’tan sonra en çok oy alan aday Kadir Kıvrak’a verildi.

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