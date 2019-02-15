Çocuk istismarına jet ceza: 42 yıl

İzmir’de dokuz yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ekim sonunda tutuklanan 65 yaşındaki sanık Abdulbaki Kayapınar (65) 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olayın ortaya çıkmasıyla cezanın kesilmesi arasında üç ay gibi kısa bir sürenin olması, istismarla mücadele bakımından örnek olabilecek nitelikte.

Reklam

Konak’ın Çimentepe Mahallesi’nde Abdulbaki Kayapınar, erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 27 Ekim’de gözaltına alındı. Mağdur çocuk, Çocuk İzleme Merkezi’nde yaşadığı olayı anlattı, Kayapınar ise suçlamaları kabul etmedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulbaki Kayapınar tutuklanırken hakkında dava açıldı.

İzmir 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasına Kayapınar suçlamaları bir kez daha reddetti.

Reklam

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanığı ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 30, ‘çocuğun cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakılması’ suçundan da 12 yıl olmak üzere toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırdı.

