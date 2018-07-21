Çocuk istismarına ilk duruşmada beraat: ‘Yasaları bilmiyor’ diye ceza verilmedi

Ankara’da bir mahkeme, evlendiği 13 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan Suriyeli erkeğe ve anneye ‘kanunlar bilmiyor’ diye ceza vermedi.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre dört yıl önce Suriye’den Türkiye’ye gelen 13 yaşındaki Fatma C., geçen yıl 26 yaşındaki akrabası Abdulkerim J.’yle imam nikahıyla evlendirildi.

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Çocuğun hamileliliğinin Alemdağ Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi’nde tespiti üzerine suç duyurusunda bulunuldu. Ankara başsavcılığı Abdulkerim J. ve çocuğun annesi Emanı B.’ye soruşturma başlattı.

15 yaş altı vurgusu

Hazırlanan iddianamede, adama ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, anneye ise bu iki suça iştirak etmekten ceza istendi.

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Kız çocuğu, iddianamede yer alan ifadesinde, Abdulkerim J.’yle kendi rızasıyla birlikte olduğunu söyledi. İddianamede çocuğun 15 yaşın altında olduğuna dikkat çekildi.

‘Suriye’deki yasalara göre evlendim’

Ankara 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 16 Temmuz’da görüldü.

Sanık Abdulerim J. savunmasında “Suriye vatandaşı olarak Türkiye’deki ceza mevzuatını bilebilecek durumda değilim. Suriye insanı olarak Suriyeli bir kadın ile Suriye’deki düzene göre evlendim” dedi.

Sanık anne Emanı B. ise “Korusun kollasın diye kızımın evlenmesine müsaade ettim. Suriye yasalarına göre 13 yaşını bitirmiş bir kız çocuğu evlenebilir. Yaptığımız Suriye mevzuatına göre bir evliliktir” diye konuştu.

‘Yasayı bilmiyorlar’ beraati

Savcı mütalaasında, sanıkların suç kastı ile hareket etmediklerini, eylemlerinin özellikle TCK 30’uncu Maddesi’nde ifadesini bulan ‘hata’ kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek beraatlerini talep etti.

Mahkeme, ilk duruşmada sanıkların beraatına karar verdi. Kararda, şöyle dendi: “Yabancı devlet vatandaşı olan sanıkların, suç tarihinde 13 yaşında olan mağdura yönelik fiillere dair TCK hükümlerine göre müsnet suçların kanuni tanımındaki mağdurun yaşından kaynaklı yasal unsurları bilmeden hareket ettiklerinin anlaşılması karşısında, TCK’nın 30/1 maddesi uyarınca kasıtlarının bulunmadığının kabulü gerektiğinden TCK 30/4 maddesi hükmü doğrultusunda işlenen fiillerin haksız oluşturduğu hususunda kaçınılmaz hataya düşen sanıklara ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.”

‘Hukuk katliamı’

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyesi Avukat Ceren Kalay Eken karara tepki gösterdi: “Türkiye’de işlenen her suç Türkiye mahkemeleri tarafından yargılanır. Sanığın milliyeti, dil bilmemesi, kanunu bilmemesi mazeret sayılamaz. TCK 103’üncü Maddesi’nde hüküm çok açıktır. 15 yaşın altındaki çocuğun rızasına bakamazsınız. Kocanın suç işleme kastı olmadığından beraatına karar verilmesi tam bir hukuk katliamıdır. Evlilik adı altında çocukların cinsel istismarının mahkemeler tarafından hoş görülmesini kabul edemeyiz. 13 yaşındaki çocuğun yeri okul sıralarıdır, bebek beşiğinin başı değildir.”