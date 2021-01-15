Çocuk istismarından tutuklandığı ortaya çıkan akademisyen istifa etti

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdüssamed Köse 2015 yılında ABD’de bir çocuğu istismar suçlamasıyla tutuklandığının ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

Üniversite, böylesi bir ‘sicil’i bulunan birinin nasıl işe alınabildiğine açıklık getirmedi.

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Köse (ABD, 2015)

Köse (Türkiye, 2020)

Bianet’ten Evrim Kepenek’in haberine göre Köse internette chat yaparken bir çocukla tanıştı ve cinsel içerikli konuşmalar yaptı.

Cinsel ilişki amacıyla çocuğun evine giden Köse, karşısında polisi buldu. Çünkü, aslında Köse’nin konuştuğu kişi küçük yaştaki çocuklarla tanışıp cinsel ilişkiye girenleri yakalamak için çalışan gizli bir polisti.

Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Köse’nin ABD’deki ruhsatı askıya alındı.

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Türkiye’ye dönen Köse, ‘nasıl olduysa’ Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’ne bağlı psikoloji bölümüne başkan olarak getirildi.

Üniversite istifayı duyurmakla yetindi

Köse, istismar suçlamasıyla tutuklandığının ortaya çıkmasının ardından üniversitedeki görevinden istifa etti.

Marmara Üniversitesi’nin resmi Twitter hesabından şu duyuruya yapmakla yetindi: “Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim elemanlarından Doç. Dr. Abdüssamed K. öğretim üyeliğinden istifa etmiştir.”

Üniversite, ‘çocuk istismarı’ bulunan birinin nasıl işe alınabildiğine açıklık getirmedi.

Üstelik bir google araması yapıldığında Köse hakkındaki haberlere de ulaşılabiliyor. Dahası Köse’nin fotoğraf ve tutuklanmasıyla ilgili bilgiler ‘Psychdata’ adlı blogda hala duruyor. Söz konusu blog ‘mesleğin yüz karası’ isimlerin çetelesini tutuyor.

Üniversite herhangi bir idare inceleme başlatılıp başlatılmayacağına da değinmedi.