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Çocuk istismarı dahil yedi suçlama: Adnan Oktar dahil 116 kişi tutuklandı

 

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmada gözaltına alınanlardan Adnan Oktar dahil 116’sı bu sabah tutuklandı.

Fotoğraflar DHA (Arşiv)

Oktar ve grubuna 11 Temmuz sabahı eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 31 farklı suç isnat edilen Oktar dahil 187 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmada toplam 235 kişi hakkında da gözaltı kararı bulunuyor.

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Gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri önceki gün alınmaya başladı. Oktar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 25 saat sorgulandı.

Oktar ifade verirken üç avukatı yanında bulundu. Oktar, kendi grubunu dini bir grup olarak tanımladı, hakkındaki suçlamaları da reddetti. Polis, Oktar’a akıl sağlığının yerinde olup olmadığını sordu. Oktar da “Yerinde” dedi.

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Emniyet sorgusu bitti

Şüpheliler toplu halde adliyeye götürüldü.

Gözaltı bulunanlar dün sabahtan itibaren Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi 29 Mayıs ek hizmet binasında sağlık kontrolünden geçirilmeye başlandı.

176 kişiye tutuklama talebi

Savcılık, dün gece Adnan Oktar dahil 183 şüpheliyi ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘şantaj’, ‘malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarma’, ‘cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Bunlardan 176’sı hakkında tutuklama istendi.

Mahkemeye çıkarılan Adnan Oktar dahil 116 kişi bu sabah saatlerinde tutuklandı, 17 kişi serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise devam ediyor.

40 savcı görevde

Şüphelilerin sorgusu için 40 savcı görevlendirildi. Koordinasyonu başsavcı vekili Hasan Yılmaz’ın sağladığı bildirildi. Savcılık, ‘örgüt’ olarak tanımladığı gruba yönelik soruşturmanın 2016’da başlatıldığını açıkladı.

200 mağdur

Öte yandan emniyet kaynakları Hollanda, Katar, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, Avusturya ve Türkiye genelinde bulunan mağdurların sayısının 200’e yaklaştığını bildirdi.

Gözaltındaki Aslı Süme Efeoğlu’nun oyuncu Şener Şen’in yeğeni olduğu öğrenildi.

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