Çocuk istismarcısına indirim yok: 20 yıl hapis

Antalya’nın Manavgat ilçesinde komşusunun 9 yaşındaki kızı N.E.Ç.’ye götürdüğü kampta ve kendi evinde cinsel istismarda bulunduğu ve tehdit ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Tacettin Yerli, 20 yıl yedi ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Manavgat’ın Sorgun Mahallesi’nde oturan Tacettin Yerli, aynı binadaki komşusunun kızı N.E.Ç.’yi ailesinden izin alarak geçen yıl temmuz ayında kampa götürdü.

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Tacettin Yerli, geceleri kaldıkları çadırda iddiaya göre N.E.Ç.’ye cinsel istismarda bulundu ve ailesine söylememesi için de tehdit etti.

N.E.Ç.’nin evinin üst katında oturan Tacettin Yerli, kahvaltıya çağırdığı küçük kıza burada da cinsel istismarda bulundu. N.E.Ç.’nin yaşadıklarını annesine anlatması üzerine ailesi şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Tacettin Yerli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

‘Tahliyemi istiyorum’

Son sözü sorulan tutuklu sanık Tacettin Yerli şunları söyledi: “Ben bu çocuğa bir şey yapmadım. Kamp yerinde benim evlenmeyi düşündüğüm kadın vardı. O kadının yanında böyle bir şey yapmam mümkün değildir. Tahliyemi istiyorum.”

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Mahkeme indirim yapmadı

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Tacettin Yerli’ye ‘çocuğun cinsel istismarı‘ ve ‘tehdit‘ suçunu birden fazla işlediği gerekçesiyle toplam 20 yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın suç işleme hususundaki eğilimi, suçtan pişmanlık duyduğu halinin gözlemlenmemesi, tekrar suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluşmadığından ve cezanın geleceği üzerindeki etkileri gözetilerek, yasadaki takdir indirimlerinin kullanılmamasına da hükmetti.