‘Çocuk evlilikleri Türkiye’nin acı yüzü’: 11 yılda 2 bin 404 bebek doğarken öldü

Sağlık Bakanlığı, son 11 yılda, 17 yaş ve altındaki kız çocuklarının dünyaya getirdiği bebeklerden 2 bin 404’ünün, bir gün yaşayamadan hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birgün’nden Rabia Yılmaz’ın haberine göre Sağlık Bakanlığı, erken yaştaki hamileliklere bağlı olarak gerçekleşen bebek ölümlerine ilişkin son verileri açıkladı.

‘Bebek ölümleri izleme sistemi’ kayıtlarına göre, son 11 yılda, 17 yaş ve altındaki kız çocuklarının dünyaya getirdiği bebeklerden 2 bin 404’ü, 1 gün yaşayamadan hayatını kaybetti. 2017’nin henüz ilk üçayında bir gün yaşayamadan hayatını kaybeden bebek sayısı ise sekiz olarak açıklandı.

2007 yılında 309, 2008 yılında 266, 2009 yılında 311, 2010 yılında 255, 2011 yılında 205, 2012 ve 2013 yılında 225, 2014 yılında 218, 2015 ve 2016 yılında 191 bebek doğum esnasında hayatını kaybetti.

10 yılda 17 çocuk anne öldü

Bakanlığın açıkladığı verilere göre, 2017’de 16 yaşında bir çocuk, 2016’da 16 yaşında iki çocuk, 2015’te 16 yaşında bir çocuk, 2014’te 17 yaşında bir çocuk, 2013’te 17 yaşında iki çocuk, 2011’de 17 yaşında ve 14 yaşında olmak üzere iki çocuk, 2010’da 17 yaşında ve 16 yaşında iki çocuk, 2009’da 16 yaşında ve 15 yaşında iki çocuk, 2008’de 17 yaşında bir çocuk, 2007’de 17 yaşında ve 16 yaşında üç çocuk olmak üzere toplamda 17 kız çocuğu doğum esnasında hayatını kaybetti.

Doğum esnasında ölen kız çocuklarının yüzde 47’si 17, yüzde 41’i ise 16 yaşındaydı.

Türkiye’nin acı yüzü

Bakanlığın paylaştığı verileri değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında 18 yaşın altındaki her bireyin, çocuk olarak kabul edildiğine işaret ederek, çocuk yaşta evlendirilen kız çocuklarının, ‘Türkiye’nin acı yüzü’ olduğunu söyledi.

Türkiye’de çocuk yaşta yapılan evliliklerin ve erken hamileliklerin teşvik edildiğini vurgulayan İlgezdi, “Yeterli fizyolojik ve psikolojik erginliğe ulaşamadan kız çocuklarını evlendirmek, doğum yapmaya zorlamak veya teşvik etmek annenin ruh ve beden sağlığı kadar, doğacak çocuğun da hayatını tehlikeye sokmaktadır” dedi.