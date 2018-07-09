‘Çocuk gelin’i çekmeyen fotoğrafçı: Farkındalık yarattıysam çok mutluyum

Malatya’da “Çocuk gelin çekmem” diyerek damatla kavga eden fotoğrafçı Onur Albayrak, “Türkiye’nin dört bir tarafından arıyorlar, teşekkür ediyorlar. Bu konuda bir farkındalık yaratabildiysem çok mutluyum” dedi.

Malatya’da 16 yıldır düğün fotoğrafçılığı yapan Onur Albayrak, çekim için sabah saatlerinde Pınarbaşı Tabiat Parkı’na gittiğinde gelinin yaşının küçük olduğunu ve korku dolu ifadelerle kendisine baktığını görünce yaşını sordu. Çocuk önce “15”, sonra “16” dedi. Albayrak, “Ben çocuk gelin fotoğrafı çekmiyorum” diyerek çekimi yapmayacağını söyledi.

Reklam

Bunun üzerine damat ve Albayrak’ın kavgasında damadın burnu kırıldı. Olay sonrası iki taraftan herhangi bir şikayet gelmedi.

‘Küfürler savurarak üzerime geldi, yakama yapıştı’

Habertürk’ten Fırat Tur ve Ferdi Durdu’ya konuşan fotoğrafçı Albayrak, çekimi yapmayacağını söylediğinde damadın kendisine “Sen alacağın paraya bak, çekeceksin” diye karşılık verdiğini anlattı.

Reklam

Albayrak şöyle devam etti: “Ben çekmeme konusunda ısrar edince hakaret ve küfürler savurarak üzerime geldi, yakama yapıştı. Ben de karşılık verdim. Orada bulunan diğer meslektaşlarımız kavgayı ayırdı. Biz hiç fotoğraf çekmeden arabamıza bindik ve çekim alanından ayrıldık.”

Damadın 27-28 yaşlarında olduğunu tahmin ettiğini aktaran fotoğrafçı, aileyi tanımadığını, konunun basına yansıdığını sosyal medyadan öğrendiğini söyledi.

‘Farkındalık yaratabildiysem çok mutluyum’

Konunun sosyal medyadan duyulmasından sonra telefonlarının susmadığını belirten Albayrak, “İnsanlardan çok güzel tepkiler alıyorum. Türkiye’nin acı bir gerçeğine bir kez daha dikkat çekmeye vesile olmaktan dolayı çok mutluyum. Telefonuma binlerce mesaj geldi. Çiçek gönderenler oluyor. 65 yaşındaki bir kadın ‘Sana sarılmak istiyorum’ diye mesaj göndermiş” dedi.

Bir daha böyle bir olayla asla karşılaşmak istemediğini ifade eden Albayrak, “Fotoğrafçılar çocuk gelinlerin fotoğrafını çekmese, gelinlikçiler gelinlik satmasa, düğün salonları çocuk gelinlerin olduğu düğünlere kapılarını açmasa bu sorunun çözümüne bir parça da olsa katkı sağlar. Ben de yaşadıklarımla bu konuda bir farkındalık yaratabildiysem çok mutluyum” diye konuştu.