Çocuk evliliğinin yasaklanmasını eleştiren profesöre derste protesto

Elazığ depremi sonrası yaptığı paylaşım nedeniyle tepki çeken Yıldız Teknik Üniversitesi’nden (YTÜ) Prof. Dr. Bedri Gencer derste öğrencileri tarafından protesto edildi.

Gencer, dünyadaki salgın ve hastalıklardan bahsederken “Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvalar bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı” ifadelerini kullanmıştı. Gencer’in 24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği depremi kastettiği öne sürülmüş, kendisi ise bu iddiayı reddetmişti. Üniversite, profesör hakkında inceleme başlatmıştı.

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Derste Gencer’i protesto eden öğrenciler, bir daha kendisinin dersine hiç kimsenin girmemesi çağrısında bulundu.