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Yaramazlara biraz batar!

Çocuk derneğinin başkanı oğlunu istismardan tutuklandı

Çocukları ‘tacizden koruma’ amacıyla kurulan bir derneğin başkanı Erhan N., sekiz yaşındaki erkek çocuğunu istismardan tutuklandı. İddianamede çocuğun beyanının ‘tereddüte yer bırakmadığı‘ ifade edilirken, Erhan N. suçlamaları reddeti.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, Ankara başsavcılığının hazırladığı iddianameye göre, Erhan N., iki yıl önce eşinden ayrıldı. Mahkeme Erhan N.’nin çocuğuyla her ayın birinci ve üçüncü hafta sonları görüşmesine karar verdi.

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‘Babam neden öyle şeyler izlettiriyor’

11 Şubat günü annesi, oğlunun sürekli cep telefonuyla oynaması üzerine, “Sürekli bunlarla vakit geçiriyorsun ancak bunlar zararlı” diyerek çocuğunu uyardı.  Çocuk ise annesine “Madem zararlı babam neden bana öyle şeyler izlettiriyor” dedi.

Durumdan şüphelenen anne, oğluna babasının kendisine ne gibi şeyler izlettiğini anlatmasını istedi. Çocuk da çıplak kadın ve erkeklerin olduğu videoları izlettiğini anlattı.

Bunun üzerine anne, oğluna babasının farklı bir yerine dokunup dokunmadığını sordu. Çocuk da annesine babasının özel bölgelerine dokunduğunu belirtti.

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Anne çocuğuyla yaptığı görüşmenin ardından 14 Şubat’ta karakola giderek şikâyette bulundu.

26 Şubat günü tutuklanan Erhan N. suçlamaları kabul etmezken, iddianamede ‘çocuğun iftira atması için bir neden yok‘ tespitine yer verildi.


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