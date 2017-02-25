‘Çocuk çoluk pompalı tüfek aldı’ diyen Gökçek’e göre darbe olmaz ama ‘FETÖ’cüler cezaevlerinde isyan çıkarabilir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, darbe girişiminden sonra ‘FETÖ’ operasyonlarından tutuklananların cezaevlerinde eş zamanlı isyan çıkararak kaçmayı planladığını öne sürdü.

‘Yatakları yakacaklar’

CNN Türk’te ‘Haftasonu’ programına katılan Gökçek, ilginç açıklamalarda bulundu.

‘FETÖ’ davalarından tutuklananların cezaevlerinden kaçmayı planladığını söyleyen Gökçek, bu iddiasını şöyle anlattı: “FETÖ’cülerin hapishanelerde bir hazırlık içerisinde oldukları ve bu işin içine ailelerini ve adli suçlardan hüküm giymişleri de yanına alarak bir anda hapishanelerde isyan çıkarmayı planlıyorlar. Bu şekilde cezaevlerinden kaçacaklar. Yatakları yakacaklar. Böyle olursa insanlar mecburen koridorlara alınacak. Bu sayede kaçabilenler kaçacak. Böyle bir teşebbüs hazırlıkları olduğunu duyuyoruz, elbette devlet de biliyor ve tedbirini alıyor.”

‘Çocuk çoluk pompalı tüfek aldı’

Mart- Nisan aylarında darbe olacağı iddiasının yayılmaya çalışıldığını söyleyen Gökçek, artık Türkiye’nin hiçbir yerinde darbe girişimi yapılamayacağını söyledi.

Bunu da bireysel silahlanmaya bağlayan Gökçek, “Asker artık darbe yapmak için kışladan çıkamaz. Türkiye’de inanılmaz bir silahlanma oldu. Çoluk çocuk pompalı tüfek aldı. Kontrollü olursa bunun kullanımı Türkiye’yi cinayete götürmez. Eğer bir kalkışma olursa elinde silahı olan millet sokağa dökülür” dedi.

Bir dönem daha

Gökçek, Ankaralıları yakından ilgilendiren bir niyetinden de bahsetti.

Yerel seçimlerde yeniden aday olmak istediğini söyleyen Gökçek, “Partim uygun görürse, müstakbel devlet başkanım izin verirse ben bir dönem daha belediye başkanlığına devam etmek istiyorum. Allah izin verirse 30 yıl başkanlık yapmış olacağım” diye konuştu.