Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çocuğunuzun göbek bağını çerçeveletip duvara asar mıydınız?

Göbek kordonu ya da halk arasında bilinen adıyla göbek bağını kimi anne-babalar çocukları okusun diye okulların, üniversitelerin bahçesine gömüyor.

Gelecekte oluşabilecek rahatsızlıkların kök hücre tedavisiyle iyileştirilebilmesi için kordon kanı veya dokusunu saklayan ebeveynlerin sayısı ise her geçen gün artıyor.

Reklam

Fotoğraflar: BBC

Kimileri doğumdan kısa süre sonra düşen göbek bağını atsa da saklayanların sayısı bir hayli fazla. Görünen o ki saklayanların aklına yukarıdaki seçeneklerden başka bir seçenek daha geliyor: göbek bağından ‘sanat eseri’ üretip çerçeveletip asmak!

‘Icy9kills’ adlı Reddit kullancısı ziyarete gittiği teyzesinin evinde kuzeninin göbek bağının kalp şekline getirilmiş halde çerçeveletilip duvara asıldığını görünce fotoğrafını paylaştı. ‘Siz göbek bağından sanat eseri yapar mıydınız’ sorusunu yönelten BBC’deki habere göre kullanıcı yorumlarına bakılırsa ‘sanat eseri’ pek beğenilmedi. Kullanıcıların çoğu çocuklarının göbek bağını saklasalar da çerçeveletip duvara asmayacağını ifade etti.

2017 yılında Britanyalı TV sunucusu Rochelle Humes da bebeğinin göbek bağından İngilizce ‘aşk’ yazarak oluşturduğu tabloyu sosyal medyada paylaşmıştı.

Reklam

SON HABERLER

Tam kanunsuzluk: Konjonktürel ve çelişkili kararların anahtarı

Seçimlerin iptali ve yenilenmesiyle ilgili talebi karara bağlayacak YSK’nın ‘tam kanunsuzluk’ ile ilgili bundan önce verdiği kararların analizi ise ‘konjonktürel ve çelişkili’ kararlar manzumesini ortaya çıkarıyor. Öte yandan YSK’nın ‘tam kanunsuzluk’ ile ilgili kararlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önce başbakan sonra da ‘başkan’ olmasına giden yolu açan kararlar olması da dikkat çekiyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...