Çocuğunun ölümünden müebbet alan babaya önce indirim, sonra tahliye

Balıkesir’de dört yaşındaki oğlunun ağzını kapatıp ölümüne yal açmaktan yargılandığı davada yerel mahkemenin müebbet hapse mahkum ettiği adamın cezası istinafta yedi buçuk yıla indirildi. Baba serbest, anne öfkeli.

Kuzey Efe. (Fotoğraf: DHA)

AA’nın aktardığına göre Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya, Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verilen tutuklu sanık Hüseyin Ersezgin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ölen Kuzey Efe’nin annesi Melis Dilan Ersezgin ve tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

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Basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada, savcı sanığın suçu taksirle işlediği gerekçesiyle altı yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa ‘bilinçli taksirle öldürme’ suçundan yedi yıl altı ay hapis cezası verdi. Tutuklu kaldığı süre ‘dikkate alınan’ sanık tahliye edildi.

‘Çocuğum yerinde rahat değil’

Anne Melis Dilan Ersezgin, duruşma çıkışında gazetecilere, istinafta beklemediği bir kararın verildiğini söyledi.

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Sanığın tahliye edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Ersezgin, “Benim çocuğum geri gelmeyecek. O eylemi yapmamış olsaydı çocuğum şu anda yanımda olacaktı. Bu hiçbir insanın, annenin kabul edeceği bir durum değil” dedi.

Annenin avukatı Mehmet Ege Yolcu ise suçun taksirle işlendiği gerekçesiyle verilen ceza ve tahliye kararını temyiz edeceğini vurgulayarak şunları kaydetti: “Elimizden geleni yapacağız, Melis hanımın oğlunun hatırasını yaşatması için gereken neyse sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği cezayı indirdi. Yargıtayda tüm gücümüzle süreci devam ettireceğiz.”

Ne olmuştu?

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, 2019 Şubat ayında, dört yaşındaki Kuzey Efe’nin şüpheli ölümünün ardından, baba Hüseyin Ersezgin, oğlunu ağzını ve burnunu kapatarak susturmak isterken öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılamada, sanık Ersezgin, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmış, ardından tarafların istinaf başvurusu üzerine yeniden yargılama başlamıştı.