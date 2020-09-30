Çocuğunun doğduğu gün hayatını kaybetti: Hastanede bebeği gördükten sonra kaza yaptı

Kütahya’nın Emet ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki inşaat işçisi İbrahim Gürgen, hastanede doğum yapan eşini ve çocuğunu gördükten sonra trafik kazasında hayatını kaybetti.
Bir çocuk babası Gürgen, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’nde doğum yapan eşini ve yeni dünyaya gelen ikinci çocuğunu gördükten sonra hastaneden ayrıldı.
Emet ilçesine dönmek için otomobille yola çıkan Gürgen, Tavşanlı-Emet karayolu Çökren mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, 20 metre derinliğindeki şarampole yuvarlandı. Görgü şahitlerinin haber verdiği sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gürgen’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcılık ve Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Gürgen’in cenazesi, eşinin doğum yaptığı hastanenin morguna kaldırıldı.