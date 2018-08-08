Çocuğunu zincirleyip aç ve susuz bırakan baba serbest

Şanlıurfa’da 13 yaşındaki oğlunu apartmanın çatısına zincirleyen baba serbest bırakıldı.

DHA’nın haberine göre Karaköprü ilçesindeki Doğukent mahallesinde bacaya boynundan zincirlenmiş 13 yaşındaki Yusuf Y.’yi gören komşuları polisi aradı.

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Polis, hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı çatıda, aç ve susuz şekilde boynunda bir metre uzunluğundaki demir zincirle bağlanmış Yusuf Y.’yi buldu.

Güçlükle zincirden kurtarılan ve bitkin olduğu gözlenen çocuk, kendisini babasının zincirlediğini söyledi. Polis, bir süre sonra eve dönen baba İbrahim Halil Y.’yi gözaltına aldı.

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Sağlık kontrolünden geçirilen baba ile oğlu, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Oğlunu bacaya bağlayan İbrahim Halil Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İbrahim Halil Y.’nin evden kaçtığı iddiasıyla çocuğunu bağladığı öne sürüldü.