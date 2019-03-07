Çocuğunu istismardan tutuklanan adam serbest bırakıldı

Sekiz yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan çocuk koruma derneği başkanı Erhan N. serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Reuters

İddiaya göre çocuk, annesine babasının kendisine çıplak erkek ve kadınların olduğu videolar gönderdiğini söyledi. Durumdan şüphelenen anne de oğluna babasının farklı bir yerine dokunup dokunmadığını sordu. Çocuk da annesine babasının özel bölgelerine dokunduğunu belirtti.

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İddianamede çocuğun beyanının ‘tereddüte yer bırakmadığı‘ ve ‘iftira atması için bir gerekçe olmadığı‘ ifade edilirken, Erhan N. suçlamaları reddetmişti.

Sosyal güvenlik uzmanı Erhan N., örf ve adetlerine bağlı, ahlaklı bir ailede yetiştiğini belirtti.

Erhan N., evlatlarına son derece düşkün bir baba olarak böyle bir konunun içerisinde yer almanın kendisini üzdüğünü ileri sürerek, “Adalet yerini buldu, şükürler olsun” dedi.

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