Çocuğu istismar edip öldüren adam, arama çalışmalarına katılıp kendini ele verdi

Yalova’da inşaatta cesedi bulunan altı yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü ve istismara maruz kaldığı ortaya çıktı.

Çınarcık ilçesindeki Atakent mahallesinde yaşayan Eylül Umutlu, 31 Mayıs’ta annesinin komşularına gitmesinin ardından evden çıktı. Altı yaşındaki çocuğun akşama kadar eve dönmemesi üzerine, polise kayıp başvurusu yapıldı.

Umutlu’nun cesedi, yapılan aramaların ardından evlerine bir kilometre uzaklıktaki, depremin ardından terk edilen bir inşaatta bavulun içinde bulundu.

Çınarcık Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk otopside çocuğun istismara maruz kaldığı belirlendi. Cenaze daha sonra kesin ölüm nedeninin saptanması için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Suçunu kabul etti

Cinayet soruşturması kapsamında işsiz Murat Şahin A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Mahallede yaşayanlarla birlikte çocuğu aramaya çıktığı öğrenilen şüphelinin ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenildi.

İşsiz Murat Şahin A., tutuklanarak Kocaeli Cezaevi’ne gönderildi.

Çocuğun ailesi ve yakınları da şüphelinin ailesinin evine saldırmak istedi, polis müdahale etti.

‘Hareketleri dikkat çekiyordu’

DHA’ya konuşan yetkililer, şunları kaydetti: “Arama çalışmaları sırasında şüpheli, dikkat çeken garip hareketler yapıyordu. Bir ara, ‘Dün buradan arkasında bavul bulunan bir motosiklet geçti. Sürücüsü bana benziyordu. Bavulu binaya atıp gitti’ dedi. Bunun üzerine binada yapılan aramada ceset bulundu. Kendisi de gözaltına alındı. Eylül’ü (başka bir yerde) elleriyle boğazını sıkıp öldürmüş. Yapılan ilk incelemede maalesef tecavüz bulguları var. Bunların kesin sonucu otopsinin ardından ortaya çıkacak.”

Evinde bulunan iç çamaşırı incelemeye alınan Şahin’in tek kişilik hücrede kaldığı, cezaevi görevlilerine “Bana bir şey yaparlar mı?” diye sorduğu öğrenildi.