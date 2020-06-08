Çocuğu için doğum günü partisi düzenledi; ‘corona’ testi pozitif çıkınca bütün sokak karantinaya alındı

İstanbul’dan anne-babasını ziyaret etmek için Eskişehir’e giden B.Y., çocuğu için doğum günü partisi düzenledi. Kadının, Covid-19’a yakalandığı ortaya çıkınca 32 kişinin yaşadığı sokak ve başka sokaklardaki bazı evler karantinaya alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre B.Y., anne-babasının Mahmudiye ilçesi, Çal Mahallesi’ndeki evinde çocuğunun doğum gününü kutladıktan sonra rahatsızlandı ve Eskişehir Şehir Hastanesine başvurdu.

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Covid-19 testi pozitif çıkan kadının tedavisine başlandı.

Mahmudiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mahmudiye Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekibince izleme ve temaslı araması çalışması yapıldığı belirtildi. 32 kişinin temaslı olarak tespit edildiği duyurulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“28 kişinin filyasyonu Mahmudiye Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından, dört kişinin ise ikametleri Eskişehir merkez olması nedeniyle filyasyonu Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi tarafından yapılmıştır. Temaslıların çoğunun aynı sokakta olmaları ve izolasyonlarının sağlanamayacağı kanaatine varıldığından sokak ve bazı evlerin 14 gün boyunca karantinaya alınması uygun görülmüştür. Karantina bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları Kaymakamlığımızca karşılanacaktır.”