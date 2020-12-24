Çocuğu dövüp yere çarpan esnafa tahliye: ‘Kolum sakat olduğu için çocuk düştü’

Şanlıurfa’da 10 yaşındaki çocuğu, sokak ortasında öldüresiye dövdükten sonra havaya kaldırıp yere çarpan esnaf Mahmut A., ilk duruşmada tahliye edildi.

Fotoğraf: DHA

Geçen ay Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi’nde cep telefonu tamir dükkanı sahibi Mahmut A.’nın, M.C. adlı çocuğu sokak ortasında dövdüğü görüntüler büyük tepki yaratmıştı. Gözaltına alınan Mahmut A., sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

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Hakkında ‘çocuğa karşı canavarca hisle yaralama’ suçundan dava açılan Mahmut A.’nın yargılanmasına Şanlıurfa 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

Çocuğun sürekli dükkanına gelip kendisini rahatsız ettiğini ileri süren Mahmut A., şunları söyledi: “Olay günü önce dükkana gelip su istedi. Suyu tükürüp yere döktü. Ardından da dükkanımın önündeki dubaya vurarak kaçtı. Çocuğa iki tokat attım. Kolum sakat olduğu için çocuk yere düştü. Suçsuzum. Tahliyemi istiyorum.”

Mahkeme, tutuklu sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.