Çocuğu ‘corona’ya yakalanıp iyileşen anneden hastane çalışanlarına mektup: Siz bizim kanatsız meleklerimizsiniz

Bursa’da, Covid-19’a yakalanan beş yaşındaki çocuğu sağlığına kavuşup taburcu edilen anne, hastane çalışanlarına duygu dolu bir mektup gönderdi. Evladının sağlığına kavuşmasından dolayı minnetini ifade eden anne, sağlık çalışanlarını ‘kanatsız melek’ diye niteledi.

Fotoğraf: DHA

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gören çocuğun annesi, hastane çalışanları için mektup kaleme aldı. Adı açıklanmayan anne mektubunda şu ifadelere yer verdi:

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“Öncelikle büyük bir endişe ve korku ile hastaneye yatıp daha sonra ne kadar emin ellerde olduğumuzu hissetmek tarifi anlatılmaz bir duygu. Kendi evladını, eşini, sevdiklerini görememek pahasına, başka bir annenin evladının acılarına dokunabilmek, onlara merhem olup görmeye çalıştığı puslu gözlüklerin arkasında tebessüm eden naif bir ses… Yüreğine dokunmuş kocaman bir fedakarlık. Ben bu emeğin karşılığının olmadığına inanıyor ve size sonsuz teşekkürlerimi, minnettarlığımı arz ediyorum. Siz bizim puslu gözlerle bakan kalplere dokunan kanatsız meleklerimizsiniz.”