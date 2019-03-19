Çocuğa yönelik cinsel istismar davasında ceza 67 yıldan 30’a düşürüldü

Erzurum’da ceninden alınan örnekte babanın yüzde 99,9 dayı M.İ. olduğu belirlenen istismar davasında karar çıktı. 15 yaşındaki yeğeni N.N.’ye tecavüz eden sanığa verilen 67 yıl altı ay hapis cezası, yasa gereği 30 yıla düşürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü’nü 9 Ocak’ta telefonla arayan ve adının gizli kalmasını isteyen bir kişi, cezaevinde yatan İ.H.N.’nin kızına bir kişinin istismarda bulunduğu ihbarında bulundu. İhbarcı kişi, ailenin de kızlarını öldüreceğini söyledi.

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Çocuk İzleme Merkezi’nde dinlenen N.N., 10 yaşından bu yana dayısının istismarına uğradığını söyledi. N.N.’nin yapılan muayenesinde hamile olduğu ortaya çıktı.

N.N.’nin annesinin de onayı ile Erzurum 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karar doğrultusunda mağdurun gebeliği sonlandırıldı, ceninden moleküler genetik inceleme amacıyla parça alındı.

Olayı öğrendikten sonra kaçan dayı M.İ. yakalanıp gözaltına alındı ve 17 Ocak 2018’de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. M.İ., hakkında 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

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Eylemin beş yıl boyunca sayısı tespit edilemeyecek şekilde sürmesi nedeniyle M.İ.’ye 67 yıl altı ay hapis cezası veren heyet, TCK’nın 61/7 maddesi uyarınca süreli hapis cezalarının 30 yıldan fazla olamaması nedeniyle 30 yıla düşürmek zorunda kaldı.